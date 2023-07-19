В Нижнем Тагиле на месяц закрыли оживленную улицу

Ремонт продлится ровно месяц. Фото: сервис Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле в период с 19 июля по 19 августа закрыли движение по улице Верхняя Черепанова на Вые. Здесь стартовал капитальный ремонт сетей водоотведения. Ремонт проводится на участке улицы от дома №52 до дома №56. Об этом пишет портал ТагилЛайф.
Движение всех видов транспорта, включая общественный, на период ремонта канализации запустили по улице Выйская. На дорогах по этой причине установлены специальные знаки.
Остановки автобусов расположены у домов №27 и 25 по улице Выйская.
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