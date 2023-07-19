Институт X-BIO: современная био-магистратура

Фото: пресс-служба ТюмГУ

Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ приглашает поступить в одну из ведущих исследовательских магистратур России в области биологии.

X-BIO реализует магистратуру по трем профилям:

06.04.01 Биология «Математическая биология и биоинформатика»

06.04.01 Биология «Биологическая безопасность растений»

06.04.01 Биология «Глобальные изменения и карбоновое регулирование»

Магистратуры готовят исследователей и практиков высокого уровня, которые способны дать ответы на современные глобальные вызовы биологической безопасности растений, карбоновой повестки с использованием инструментов биоинформатики. Обучение в магистратурах проводится под руководством учёных мирового уровня из ТюмГУ и партнёрских академических институтов Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежных стран.

Магистрантам предоставляется редкая возможность работать в научных лабораториях на самом современном оборудовании, в ряде случаев не имеющем аналогов в стране.

Удобное расписание занятий позволяет помимо теоретического обучения получить практические навыки, работая над междисциплинарными научными проектами. В институте поддерживается результативное участие магистрантов в различных научных конкурсах, стипендиальных программах и грантах, а также уже в период обучения предоставляется возможность трудоустройства в лабораториях.

По результатам двухлетнего обучения магистрант получает навыки самостоятельной исследовательской работы, новые компетенции, продвинутый уровень английского языка (обучение – дуальное, на русском и английском языках), знакомства в научной среде, и, конечно, диплом магистра, позволяющий поступить в аспирантуру Института X-BIO либо найти приложение своим талантам в наукоёмкой биотехнологической индустрии.

Как правило, выпускники по окончании магистратуры имеют публикации в ведущих международных журналах, опыт участия в проектах по грантам российских и международных фондов, опыт трудовой деятельности в научных лабораториях.

Первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков:

- Магистратуры Института X-BIO ТюмГУ – это уникальная возможность для выпускников естественнонаучных и АйТи-направлений получить опыт работы в хорошо оснащенных научных лабораториях, выполняя междисциплинарные проекты по актуальным научным тематикам под руководством ведущих ученых. Человечество в XXI веке должно найти достойный ответ умножающимся день ото дня биологическим угрозам. В условиях глобальных климатических измений обеспечить биологическую безопасность как для себя, так и для сельскохозяйственных животных и растений.

Сегодня среди магистрантов и стажеров X-BIO – граждане Бразилии, Ирана, Монголии, стран СНГ, выпускники ведущих университетов мира.

E-mail: study.xbio@utmn.ru

Тел.: +7(3452) 59-74-00 (доб.17178)

Россия, 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 25, каб.212