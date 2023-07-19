В Свердловскую область 21 июля придет тепло

21-23 июля в регионе сохранится умеренно теплая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область вернется тепло. Главный синоптик Урала Галина Шепоренко рассказала, что высоких температур стоит ждать с 21 июля.

Пока уральцам стоит потерпеть дожди, которые задержались над регионом. Например, за ночь 19 июля в Камышлове выпало 68 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы. А в Артемовском выпало 59 миллиметров, что составило 72% нормы. В регионе были замечены и грозы.

- Сильные дожди могут выпадать локально в течение сегодняшнего дня 19 июля и ближайшей ночи (20 июля). В последующие дни 21-23 июля сохранится умеренно теплая погода, - рассказала Галина Шепоренко.

В этот период вероятны небольшие дожди. Обильных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет прогреваться до +16 градусов, а днем до +25.

Ранее свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение. 20 июля в регионе пройдут грозы, сильные дожди и град. Местами ветер будет достигать 17 метров в секунду.

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