В Каменске-Уральском завершается строительство Центра культурного развития

Фото: Управление культуры

В Каменске-Уральском до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию здание Центра культурного развития. Объект возводят в микрорайоне Южный. Об этом сообщает портал KU66.RU.

В Центре культурного развития разместятся видеостудия, зрительный зал на 208 мест, два хореографических зала, студия вокала, студия звукозаписи, а также несколько универсальных классов.

Каждую смену в новом учреждении смогут заниматься до 150 детей и подростков. Это первый подобный объект в Свердловской области. Позже опыт Каменска-Уральского растиражируют на другие региональные муниципалитеты. Об этом заявила глава Минкульта Свердловской области Светлана Учайкина.