В Серове три недели не могут найти женщину в спортивных штанах

Наталья Турикова пропала в Серове 28 июня 2023 года. Фото: полиция Серова

В городе Серов Свердловской области с 28 июля 2023 года идут поиски 45-летней Натальи Туриковой, о которой с момента пропажи вот уже три недели ничего не известно. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Жительница города вышла из собственного дома по улице Колхозной, после чего ее след пропал. В момент исчезновения на Наталье были темный топ, спортивные штаны и шлепанцы. Ее рост 165 – 170 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы, челка и карие глаза.

Данные о пропавшей Наталье Туриковой следует передать по телефонам 02, 102, 34385 9 02 20 – круглосуточно.