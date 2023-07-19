Алюминиевая кабельная продукция потеснит медную

Кабели из алюминиевого сплава, разработанного алюминиевой компанией РУСАЛ, могут снизить стоимость проектов на 30-50%. Фото: РУСАЛ

В ключевых отраслях российской экономики, в том числе – строительстве и энергетическом секторе, прогнозируется рост спроса на алюминиевую продукцию.

Кабельные заводы намерены заменить медь на алюминий и сплавы на его основе. По мнению экспертов, кабели из алюминиевого сплава, разработанного алюминиевой компанией РУСАЛ, могут снизить стоимость проектов на 30-50 процентов.

– Мы, кабельщики, должны стремиться к тому, чтобы сократить потребление меди. Сегодня законодателем кабельной моды я считаю «Россети», которые давно поняли, что использовать медный кабель неэффективно – это огромные затраты, – прокомментировал генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.

Как показывает практика, многие предприятия планируют реализацию своих проектов с перспективой от трех до пяти лет. И цена на металл существенно влияет на расчет этих среднесрочных проектов. По данным аналитиков, стоимость проектов с применением меди за пять лет уже увеличилась в два раза. И динамика цен на Лондонской бирже металлов только усиливается.

Как отметил президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков, в ближайшей перспективе цена на медь продолжит подниматься и может превысить 14 тысяч долларов за тонну.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, российские производители планомерно начали переходить на алюминиевую кабельно-проводниковую продукцию.

– Конечно, есть желание, чтобы кабель прослужил и 50, и 100 лет, но оно ничем не обосновано, – подчеркнул Павел Моряков. – Вопрос уже не в металле, а в изоляции – подобрать для нее такой долговечный материал невозможно. Да, медная жила сама по себе прослужит дольше, но изоляция столько не прослужит. Поэтому медные и алюминиевые кабели в этом вопросе равны.

Благодаря своим характеристикам алюминиевый кабель может использоваться во многих сферах и в разных климатических широтах нашей страны. Его могут широко применять как в нефтегазовой и энергетической отраслях, так и в строительстве, коммунальном хозяйстве и других секторах экономики.