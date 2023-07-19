В 2023 году состоится Кубок Главы Екатеринбурга по бильярду

На финал 30 июля можно будет попасть и зрителям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге с 23 июля по 30 июля 2023 года впервые пройдет Кубок Главы города по бильярдному спорту. Соревнования будут идти в бильярдных клубах Public club billiards и «Антей», финал же состоится в Центре развития архитектуры и дизайна. На финал 30 июля можно будет попасть и зрителям.

- Судейская команда будет состоять из 15 человек. Призовой фонд составит 4 миллиона рублей, - рассказал главный судья Кубка Александр Михеев.

Среди известных спортсменов будет Владислав Осьминин – двукратный чемпион мира и Европы. Спортсмены приедут из Москвы, Ростова-на Дону, Пензы и других российских городов. Также приедут спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Молдовии и Белоруссии. Всего зарегистрировалось около 80 человек . Возраст участников - от 15 до 35 лет.