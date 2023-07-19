Мэр города назвал всех кандидатов достойными награды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пятеро жителей получат особый знак за заслуги перед городом. Их выбрали в ходе голосования на заседании городского организационного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего было выдвинуто 13 кандидатур от предприятий и учреждений Нижнего Тагила. Все свердловчане внесли весомый вклад в развитие города. По словам мэра Владислава Пинаева, именно поэтому все кандидаты достойны получения наград.

- Почетные знаки вручат на городском торжественном собрании ко Дню города-2023. В этом году награда выдающимся жителям присуждается в 12 раз, - отметили в мэрии.

В числе тагильчан, которых номинируют, оказались трое сотрудников УВЗ: водитель-испытатель боевых и специальных машин, главная медсестра медико-санитарной части и главный энергетик. Также наград удостоены директор музея «Горнозаводской Урал» и заместитель главного инженера «НПК «Уралвагонзавод».

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