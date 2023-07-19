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НовостиНа здоровье19 июля 2023 8:22

Жителей Нового Уренгоя проверяют на наличие сердечно-сосудистых заболеваний

Горожан приглашают на прием в поликлинику
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Медики ждут жителей города в своих кабинетах

Медики ждут жителей города в своих кабинетах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Нового Уренгоя приглашают на прием к врачам, чтобы проверить работу сердца, сердечно-сосудистой системы, а также мозга. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Обратиться к специалистам можно ежедневно. На приемах ждут пациентов всех возрастов.

- Ждем вас на скрининг ежедневно с 8 до 18 часов, в субботу с 8 до 16 часов в отделении медицинской профилактики в поликлинике №1 Центральной городской больницы, кабинет 116, - рассказывают в больнице.

По словам специалистов, от работы мозга зависит состояние сердца и кровеносных сосудов. Если в этом механизме происходит сбой, то это иногда приводят к нервно-мышечным заболеваниям, эпилепсии и рассеянному склерозу.