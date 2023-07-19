«УВЗ» отправил партию танков для выполнения задач СВО

Очередную партию танков поставили с Урала в адрес Минобороны РФ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле в адрес Министерства обороны РФ отправили очередную партию танков Т90М «Прорыв» и модернизированных Т72Б3М. Сейчас эта техника очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции, - рассказывает гендиректор «УВЗ» Александр Потапов.

Предприятие в очередной раз успешно выполнило контракты на капремонт с серьезной модернизацией танков Т-72Б до Т-72Б3М. Танки Т80БВ модернизировали до уровня Т80БВМ, а танки Т-90М изготавливают на заводе «с нуля».