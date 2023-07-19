Жители Екатеринбурга сами решат, что положить в новую капсулу времени

Горожане выбирают, что положить в новую капсулу времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как проходит процедура выбора предметов, которые попадут в новую капсулу времени.

- По моему поручению власти города запустили новый опрос в информационной системе «Активный Екатеринбург». В этот раз именно жителям уральской столицы предстоит решить, какие предметы и послания будут заложены в капсулу времени для потомков, - отметил градоначальник.

В анкете екатеринбуржцам предлагается ответить на 4 вопроса, которые касаются наполнения капсулы: какой предмет следует туда положить и что должно быть написано в письме будущим поколениям уральцев. Принять участие в голосовании можно до 6 августа 2023 года.

В Свердловске самая известная капсула времени была заложена в 1973 году в день 250-летия города в Историческом сквере. Ее должны вскрыть 18 ноября 2023 года, в фактический День рождения города. Капсула является частью большого историко-архитектурного комплекса, сложившегося в северо-западном углу Исторического сквера. Проектировал его известный свердловский архитектор Петр Деминцев. Большой цилиндр из нержавеющей стали, изготовленный в экспериментальном цехе НИИхиммаша, поместили в железобетонный колодец с гидро- и теплоизоляцией глубиной 2,5 метра.

По замыслу Деминцева, содержимое капсулы должно было дать современный правдивый портрет города и стать посланием в будущее. Оно включало в себя обращение к свердловчанам 2023 года, план города, статистические данные о городе и населении, видовые и документальные фильмы о городе, записи песен о Свердловске и даже фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе».

Еще одну капсулу заложили на 50-летие Уралмашзавода в 1983 году на бульваре Культуры, однако ее точное местонахождение сегодня неизвестно.