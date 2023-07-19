Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 7:41

На Уктусе планируют запустить мост через Исеть

Строительство объекта будет проходить в три этапа
Дарья ЧИПУРИНА
Планируется уложить около километра асфальтового покрытия

Планируется уложить около километра асфальтового покрытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют запустить пешеходный мост на улице Рощиснкой. О его построении давно просили жители Уктуса. Открытие произойдет благодаря обустройству дорог на улице Водоемной. Об этом заявил вице-мэр Рустам Галямов во время объезда новостроек, сообщает портал ФедералПресс.

Строительство объекта будет проходить в три этапа. Первый завершится в конце 2023 года. А второй и третий пройдут в следующем году. Мост черз Исеть откроют еще в первый этап, это произойдет в сентябре. Дорога протянется до улицы Просторной.

- В июне вышли на площадку, приступили к забивке свай. Срок по контракту: декабрь 2025 года. Сегодня обсудили, как сделать максимально комфортную транспортную схему подъезда, - рассказал Рустам Галямов.

Планируется уложить около километра асфальтового покрытия. Помимо этого, на объекте появятся тротуары, пешеходные зоны и велодорожки. Набережную вдоль дороги благоустроят.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru