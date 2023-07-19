На Уктусе планируют запустить мост через Исеть

Планируется уложить около километра асфальтового покрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют запустить пешеходный мост на улице Рощиснкой. О его построении давно просили жители Уктуса. Открытие произойдет благодаря обустройству дорог на улице Водоемной. Об этом заявил вице-мэр Рустам Галямов во время объезда новостроек, сообщает портал ФедералПресс.

Строительство объекта будет проходить в три этапа. Первый завершится в конце 2023 года. А второй и третий пройдут в следующем году. Мост черз Исеть откроют еще в первый этап, это произойдет в сентябре. Дорога протянется до улицы Просторной.

- В июне вышли на площадку, приступили к забивке свай. Срок по контракту: декабрь 2025 года. Сегодня обсудили, как сделать максимально комфортную транспортную схему подъезда, - рассказал Рустам Галямов.

Планируется уложить около километра асфальтового покрытия. Помимо этого, на объекте появятся тротуары, пешеходные зоны и велодорожки. Набережную вдоль дороги благоустроят.

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