Уральские ученые рассказали историю советских и российских дач

С 1933 года размер земельного участка варьировался от 12 до 25 соток Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как развивалась дачная история в России, рассказала доцент кафедры истории России УрФУ Ольга Семерикова.

Изначально дачи предоставлялись российскими правителями культурной элите и дворянству.

– Слово «дача» происходит от глагола «давать» и имеет древнюю историю, – пояснила историк. – Первые свидетельства о «дачах» зафиксированы в письменных источниках XIV века, относящихся к эпохе Ивана Калиты. В XVI веке при Иване Грозном земельные участки выдавались за службу государству.

Позже, в период правления Петра I, началось строительство Петергофа. По дороге к летней резиденции Петр I начал выдавать сановникам и дворянам земельные наделы для возведения «временных домов», чтобы они всегда оставались под рукой.

Бум дачного строительства произошел уже во второй половине XIX века.

– После отмены крепостного права в 1861 году государство перешло к эпохе индустриализации и урбанизации. Бывшие помещики из числа дворян, представители других сословий получили разрешение сдавать в аренду свои земли, не связанные с крестьянскими наделами. Тогда начался резкий рост спроса и предложения на дачные участки, – отметила Ольга Семерикова.

Массовое садово-дачное строительство развернулось в эпоху Советского Союза.

В 1920–1930-е годы существовало нескольких форматов дач. Были государственные дачи, к примеру, сталинские. Номенклатурные или казенные дачи выдавали партийной, культурной и научной элите. С 1932 года начали выделять участки земли обычным людям. Советская власть таким образом решала и продовольственную задачу.

– В 1949 году вышло постановление Совета министров СССР, по которому местные исполкомы могли выделять участки земли рабочим и служащим на условиях бессрочного пользования, – рассказала Ольга Семерикова. – При этом рабочие и служащие были обязаны в течение трех лет освоить земельные участки, посадить фруктовые деревья и ягодные кустарники.

С 1933 года размер земельного участка варьировался от 12 до 25 соток. Позднее из-за большого спроса и дефицита земель, а также для предотвращения спекуляций был проведен расчет, по которому размер участка был определен в шесть соток. Считалось, он мог обеспечить продуктами семью из четырех-шести человек.

Сегодня дача вновь воспринимается, как пространство для отдыха.

– Участок, предназначенный для выращивания сельскохозяйственной продукции, с 1960-х годов и по сегодняшний день стал местом, где собирается вся семья. Дача стала одним из способов воплощения семейных ценностей, характерных для нашей страны. В 2010-х годах дачи стали забрасывать, но это явление никуда не уйдет и будет иметь развитие, — полагает историк Ольга Семерикова.