Полиция Екатеринбурга вернула автовладельцу иномарку, которую у него украли две недели назад

Ранее автоворы уже были судимы за подобное преступление
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция Екатеринбурга раскрыла автомобильную кражу. Оперативникам удалось найти воров иномарки Toyota Camry. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Ранее в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что у него украли автомобиль Toyota Camry с парковки на улице Гурзуфской. При розыске силовикам удалось найти место, где спрятали иномарку. Это был гаражный комплекс на улице Инженерная. А автомобильных воров удалось задержать утром, когда они пришли в бокс, где стояла машина.
- При осмотре гаража, кроме пропавшего авто полицейские обнаружили государственные номера от другой машины, также числящейся в угоне, и различные предметы, хранившиеся, по всей видимости, в других краденых авто. В салон Camry похитителями был помещен специальный электронный прибор, позволяющий глушить сигналы противоугонных GPS-датчиков, однако это ухищрение не помогло, - рассказали в полиции.
Сами мужчины прибыли к гаражу на Opel. В нем полицейские нашли рации, ножи, инструменты и одежду. Оперативники выяснили, что угонщиками были двое мужчин 39 и 36 лет. Они уже были судимы за кражи авто и причинение тяжкого вреда. На рецидивистов завели уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Украденную машину полицейские изъяли и передали владельцу. Хозяин авто признался, что потерял надежду на нахождение своей машины.
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