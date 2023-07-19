Полиция Екатеринбурга вернула автовладельцу иномарку, которую у него украли две недели назад

Ранее автоворы уже были судимы за подобное преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга раскрыла автомобильную кражу. Оперативникам удалось найти воров иномарки Toyota Camry. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что у него украли автомобиль Toyota Camry с парковки на улице Гурзуфской. При розыске силовикам удалось найти место, где спрятали иномарку. Это был гаражный комплекс на улице Инженерная. А автомобильных воров удалось задержать утром, когда они пришли в бокс, где стояла машина.

- При осмотре гаража, кроме пропавшего авто полицейские обнаружили государственные номера от другой машины, также числящейся в угоне, и различные предметы, хранившиеся, по всей видимости, в других краденых авто. В салон Camry похитителями был помещен специальный электронный прибор, позволяющий глушить сигналы противоугонных GPS-датчиков, однако это ухищрение не помогло, - рассказали в полиции.

Сами мужчины прибыли к гаражу на Opel. В нем полицейские нашли рации, ножи, инструменты и одежду. Оперативники выяснили, что угонщиками были двое мужчин 39 и 36 лет. Они уже были судимы за кражи авто и причинение тяжкого вреда. На рецидивистов завели уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Украденную машину полицейские изъяли и передали владельцу. Хозяин авто признался, что потерял надежду на нахождение своей машины.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru