В дни Иннопрома Средний Урал посетили граждане 58 государств

Иннопром посетили гости из разных стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС на основе Big Data проанализировала турпотоки на территории Свердловской области в начале июля 2023 и составила цифровой портрет туристов, посетивших регион в дни проведения выставки Иннопром-2023.

Среднестатистический гость Свердловской области в начале июля 2023 года – это мужчина в возрасте 35-44 лет, житель УрФО, путешествующий автотранспортом и предпочитающий гостиницам съёмное жильё.

КТО, ОТКУДА И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИЕЗЖАЛ

Аналитики МТС подсчитали, откуда чаще всего приезжали иногородние абоненты в дни проведения Иннопрома. Чаще всего в эти дни на Среднем Урале можно было встретить гостей из Тюменской и Челябинской областей (по 13%), Пермского края (8,7%), ХМАО (7%), Москвы и Кургана (по 4,5%). Около 10% всех визитёров составили жители дальнего и ближнего зарубежья. Всего с 9 по 13 июля в сетях МТС на территории региона регистрировались граждане 58 стран. Топ-5 стран, жители которых посетили регион в качестве туристов - Швеция, Казахстан, Нидерланды, Германия и Беларусь.

При этом с туристическими и экскурсионными целями в регион прибыло свыше 80% гостей, около 12% оказались в регионе в командировке, остальные навещали родственников и друзей, а также следовали транзитом. 61% туристов – мужчины, 39% – женщины.

В аномально жаркую неделю самыми многочисленными гостями Свердловской области оказались люди среднего возраста (35-54 года) – на них пришлось 41% визитов. На втором месте (24%) – молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. На третьем – несовершеннолетние путешественники – 18%.

Подавляющее число гостей (93%) прибывало в Свердловскую область автомобильным транспортом, 4,5% предпочло полёты на самолётах и чуть менее 2,5% - железную дорогу.

ГДЕ ЖИЛИ, ЧТО ВИДЕЛИ И НАДОЛГО ЛИ ЗАДЕРЖАЛИСЬ

64% путешествующих абонентов МТС во время посещения Урала свои бытовые вопросы решили самостоятельно, арендуя жилья через сайты частных объявлений. Всего чуть более 5% туристов воспользовались коллективными средствами размещения (гостиницы, хостелы, кемпинги и т.п.), 30% визитёров не остались на ночёвку в Свердловской области и чуть менее 0,5% нашли приют у друзей и родственников.

Почти 70% туристов, приехавших в Свердловскую область в начале июля, сосредоточились на знакомстве с Екатеринбургом. Вторым по популярности стал Сысертский район, третье место поделили Верхняя Пышма и Белоярский район. Наибольший трафик голосовой связи и мобильной передачи данных иногородними абонентами МТС в эти дни фиксировала в районе аэропорта Кольцово, выставочного комплекса Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холла, в центральной части Екатеринбурга и в Ботаническом микрорайоне.

Только 31,5% туристов красоты Урала открылись за один день. Четверти путешественникам на знакомство с регионом потребовалось два дня. На 3 дня и более в Свердловской области задержались свыше 40% туристов.