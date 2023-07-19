В промзоне Михайловска разгорелся крупный пожар

Сообщение о возгорании поступило вечером 18 июля. Фото: МЧС по Свердловской области
В промзоне города Михайловска на улице Кирова произошел крупный пожар. Огонь разгорелся в одном из цехов завода «Русал». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило вечером 18 июля. Оказалось, что есть риск обрушения кровли. В связи с этим из цеха эвакуировали 101 человека. Информации о пострадавших не поступало.
Из цеха эвакуировали 101 человека. Фото: МЧС по Свердловской области
- В тушении пожара участвуют 15 человек и восемь единиц техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара, - рассказали спасатели.
Уже в 20:05 пожар удалось локализовать. Спустя полтора часа горение цеха удалось полностью потушить.
Ранее в селе Шайдуриха пожар уничтожил больше 40 домов. В ЧП погибла одна пожилая женщина, а двое мужчин получили травмы. СК возбудил уголовное дело о халатности после пожара в уральском селе.
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