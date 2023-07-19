В Екатеринбурге перед новым учебным годом проверили 386 школ и детских садов

Все проверенные учреждения готовы к новому учебному году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге провели проверку учебных заведений. Всего было проверено 125 школ, 261 детский сад и 14 учреждений дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Проверили подготовку к новому учебному году полиция, спасатели, представители администрации и медики. Все заведения были признаны готовыми к учебному году.
- В рамках оценки учреждений специалисты проверяют соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности – наличие и исправность автоматических систем сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также вывод сигнала о сработке на пульт «01» в пожарную часть, - рассказали в мэрии.
Помимо этого, в рамках подготовки проводятся ремонтные работы. К 1 сентября кровлю отремонтируют в 27 учреждениях, окна заменят в пяти школах, ремонт пройдет в пищеблоках пяти школ, а технологическое оборудование обновят в 35 учреждениях.
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