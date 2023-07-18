Евгений Куйвашев проверит как проходит ремонт на предприятиях Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил 19 июля с рабочим визитом. Планируется, что глава региона оценит результаты капитального ремонта, а также даст старт работе Дворца детского и юношеского творчества.

Помимо этого Евгений Куйвашев заедет на мусоросортировочный комплекс Нижнего Тагила, который в настоящее время находится на ремонте. Работы планируется закончить в конце 2023 года.

В этот же день губернатор проверит, как проходит реставрация ансамбля Демидовского госпиталя.

Недавно, "КП-Екатеринбург" рассказывала, что в Нижнем Тагиле изменилась схема светофорного и дорожного движения на перекрестке улиц Красногвардейская-Кулибина. Там появилась вторая полоса, установили дорожные знаки, а также изменили режим регулирования светофора. Все это было сделано для безопасного поворота на территорию Городского Дворца детского и юношеского творчества.