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НовостиОбщество18 июля 2023 17:29

Евгений Куйвашев проверит как проходит ремонт на предприятиях Нижнего Тагила

На это были выделены миллионы из бюджета
Анжелика УФИМЦЕВА
Евгений Куйвашев проверит как проходит ремонт на предприятиях Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев проверит как проходит ремонт на предприятиях Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил 19 июля с рабочим визитом. Планируется, что глава региона оценит результаты капитального ремонта, а также даст старт работе Дворца детского и юношеского творчества.

Помимо этого Евгений Куйвашев заедет на мусоросортировочный комплекс Нижнего Тагила, который в настоящее время находится на ремонте. Работы планируется закончить в конце 2023 года.

В этот же день губернатор проверит, как проходит реставрация ансамбля Демидовского госпиталя.

Недавно, "КП-Екатеринбург" рассказывала, что в Нижнем Тагиле изменилась схема светофорного и дорожного движения на перекрестке улиц Красногвардейская-Кулибина. Там появилась вторая полоса, установили дорожные знаки, а также изменили режим регулирования светофора. Все это было сделано для безопасного поворота на территорию Городского Дворца детского и юношеского творчества.