На месте проезда троллейбусов ремонтируют контактную сеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 18 июля на Уралмаше скопилась пробка из троллейбусов №30. Движение встало потому что аварийная служба ремонтирует контактные сети. Работы проводят на перекрестке улиц Машиностроителей-Ильича-проспект Орджоникидзе.

- Кажется, кто-то сегодня не уедет домой, - сообщает читатель “КП-Екатеринбург”.

В Екатеринбурге скопилась пробка из троллейбусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 21 часу 18 июля движение на этом участке уже восстановили.

Напоминаем, в Екатеринбурге больше чем на год перекроют улицу Антона Валека. Транспорт не сможет проехать по участку дороги до 15 августа 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.

Также, в Екатеринбурге пройдут соревнования по триатлону 22 июля, и в связи с этим перекроют некоторые участки дорог.