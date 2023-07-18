На одной из улиц Нижнего Тагила на месяц закроют движение

Движение по улице Нижнего Тагила закроют на месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Верхняя Черепанова от дома № 52 до №56. На этом участке будет проводится капитальный ремонт сети водоотведения. Плановые работы будут проводиться с 19 июля по 19 августа 2023 года.

Коллектор сети водоотведения на этом участке сильно износился, из-за чего возрос риск возникновения коммунальных аварий.

На сетях была обнаружена коррозия верхнего свода трубы, рассказали в TagilCity.

Объехать участок ремонта можно будет по улице Выйской, а автобусы будут останавливаться возле домов № 27 и № 35 на улице Верхняя Черепанова.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что в Нижнем Тагиле с 3 по 6 августа перекроют холодную воду в двух районах. Виной всему - кратковременная остановка Черноисточинского гидроузла. Из-за остановки гидроузла воды не будет у жителей Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива.