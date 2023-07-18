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НовостиОбщество18 июля 2023 15:04

На одной из улиц Нижнего Тагила на месяц закроют движение

Улицу Верхняя Черепанова будут ремонтировать
Анжелика УФИМЦЕВА
Движение по улице Нижнего Тагила закроют на месяц

Движение по улице Нижнего Тагила закроют на месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Верхняя Черепанова от дома № 52 до №56. На этом участке будет проводится капитальный ремонт сети водоотведения. Плановые работы будут проводиться с 19 июля по 19 августа 2023 года.

Коллектор сети водоотведения на этом участке сильно износился, из-за чего возрос риск возникновения коммунальных аварий.

На сетях была обнаружена коррозия верхнего свода трубы, рассказали в TagilCity.

Объехать участок ремонта можно будет по улице Выйской, а автобусы будут останавливаться возле домов № 27 и № 35 на улице Верхняя Черепанова.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что в Нижнем Тагиле с 3 по 6 августа перекроют холодную воду в двух районах. Виной всему - кратковременная остановка Черноисточинского гидроузла. Из-за остановки гидроузла воды не будет у жителей Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива.