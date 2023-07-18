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НовостиОбщество18 июля 2023 14:21

В Свердловской области временно отключат несколько телеканалов и радиостанций

Перерыв в вещании будет из-за плановых технических работ
Анжелика УФИМЦЕВА
В Свердловской области временно отключат несколько телеканалов и радиостанций

В Свердловской области временно отключат несколько телеканалов и радиостанций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 по 23 июля 2023 года в Екатеринбурге и Свердловской области отключат несколько телеканалов и радиостанций. В определенное время на станциях будут проходить профилактические или плановые работы.

- Работы требуют отключения передающего оборудования, - сообщают в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Некоторые кратковременные перерывы в трансляциях могут быть отменены или перенесены на другое время. Это может произойти из-за плохих погодных условий.

Плановое отключение затронет телеканалы: РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции: радио России, Маяк, Звезда, Мир, Воскресение, Вести ФМ, Орфей, Волна ФМ, Сибирь и Ретро ФМ.