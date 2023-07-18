Опекунша из Екатеринбурга рассказала, почему не избавлялась от тела мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опекун погибшего в Екатеринбурге Далера рассказала, почему больше полугода скрывала смерть мальчика. Она получала пособия, а труп хранила в сумке в гараже, но не пыталась избавиться от тела, об этом она рассказала Е1.

Вероника Наумова на допросе говорила, что боялась идти куда-то с сумкой. Она не хотела что-либо делать с телом, потому что ей было жалко мальчика. Опекун говорила, что не могла переступить через себя.

Однако в правоохранительных органах ее слова принимают скептически.

Напомним, что опекун Далера Вероника Наумова арестована на два месяца. Ей предъявлено обвинение по трем статьям: пункт «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество», а также части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица». Расследованием уголовного дела занялся третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.