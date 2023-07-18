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НовостиОбщество18 июля 2023 13:37

Опекунша из Екатеринбурга рассказала, почему не избавлялась от тела мальчика

Ей было жаль Далера
Анжелика УФИМЦЕВА
Опекунша из Екатеринбурга рассказала, почему не избавлялась от тела мальчика

Опекунша из Екатеринбурга рассказала, почему не избавлялась от тела мальчика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опекун погибшего в Екатеринбурге Далера рассказала, почему больше полугода скрывала смерть мальчика. Она получала пособия, а труп хранила в сумке в гараже, но не пыталась избавиться от тела, об этом она рассказала Е1.

Вероника Наумова на допросе говорила, что боялась идти куда-то с сумкой. Она не хотела что-либо делать с телом, потому что ей было жалко мальчика. Опекун говорила, что не могла переступить через себя.

Однако в правоохранительных органах ее слова принимают скептически.

Напомним, что опекун Далера Вероника Наумова арестована на два месяца. Ей предъявлено обвинение по трем статьям: пункт «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество», а также части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица». Расследованием уголовного дела занялся третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.