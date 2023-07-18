В Екатеринбурге отремонтируют подземный переход у парка Маяковского

Переход оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Фото: Алексей Орлов

В Екатеринбурге отремонтируют подземный переход, который ведет в парк Маяковского. Его планируют подготовить к 300-летию города, которое отметят 19 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Одной из основных площадок празднования 300-летия станет парк Маяковского. Здесь пройдет множество ярких мероприятий. Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении, - отметил Алексей Орлов.

Ремонтные работы проведут «Россети Урал». Это станет подарком горожанам к юбилею города. Переход оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.

В Екатеринбурге заменят устаревшие турникеты на станциях метро. Модернизацию завершат к октябрю 2024 года. Такое обещание горожанам дал мэр Алексей Орлов.

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