В Екатеринбурге отремонтируют подземный переход у парка Маяковского

Переход оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Фото: Алексей Орлов
В Екатеринбурге отремонтируют подземный переход, который ведет в парк Маяковского. Его планируют подготовить к 300-летию города, которое отметят 19 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
- Одной из основных площадок празднования 300-летия станет парк Маяковского. Здесь пройдет множество ярких мероприятий. Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении, - отметил Алексей Орлов.
Ремонтные работы проведут «Россети Урал». Это станет подарком горожанам к юбилею города. Переход оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.
В Екатеринбурге заменят устаревшие турникеты на станциях метро. Модернизацию завершат к октябрю 2024 года. Такое обещание горожанам дал мэр Алексей Орлов.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru