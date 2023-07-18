Мэрия Екатеринбурга назвала мусор причиной затопленных улиц

18 июля ливневки отчистят от мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга рассказала, почему после ливня затопило улицы города. Оказалось, что причиной тому стали забитые мусором ливневки. Такой информацией с «КП-Екатеринбург» поделились в администрации города.

- Ливневая канализация была подготовлена муниципальным предприятием ВОИС к дождям. Краткосрочные подтопления случились в пониженных местах. Трудности с оттоком воды создавал и мусор, который несла с собой вода, собирая его с улиц, газонов и тротуаров, - пояснили в мэрии.

В течение 18 июля сотрудники ВОИС снова проверят ливневки. Прежде всего, их прочистят от мусора. Канализации могли просто не выдержать такое количество воды. Последствия ливня обычно ликвидируют за 30-40 минут.

- Система ливневой канализации справилась с последствиями стихии, в течение нескольких часов после окончания ливня вода ушла с улично-дорожной сети. На сегодняшний день в проблемных местах мегаполиса подтоплений нет, - отметили в администрации.

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