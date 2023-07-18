В Екатеринбурге стартовал финал чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

Обслуживание контактной сети. Фото: СвЖД

Сегодня на Свердловской магистрали стартовал финал чемпионата профессионалов ОАО «РЖД». Две тысячи участников со всех 16 магистралей страны собрались в Екатеринбурге, чтобы определить лучшие команды и сильнейших представителей 65 железнодорожных профессий.

Компания разработала для участников интересные динамичные задания по 40 компетенциям. Победители региональных этапов покажут свое мастерство, обозначат высокие профессиональные стандарты. А холдинг «РЖД» сможет не только выявить настоящих профессионалов, но и точечно определить, какие навыки требуют развития, а также тиражировать требования в образовательные организации, которые готовят специалистов для железнодорожной отрасли.

СвЖД как принимающая сторона подготовила для проведения соревнований шесть площадок, в том числе четыре производственных. Сегодня с утра «последователи Черепановых» уже начали осваивать конкурсные локации.

В первом цехе и на путях локомотивного (паровозного) депо станции Екатеринбург-Пассажирский свое мастерство показывают виртуозы по управлению подвижным составом – локомотивом, скоростным поездом и электричкой.

В четвертой секции депо стартовали соревнования по компетенциям, предполагающим использование компьютеров: маркетинг грузовых железнодорожных перевозок, управление логистикой, сетевое и системное администрирование, управление персоналом. В пятой – обслуживание и ремонт контактной сети.

На производственной базе СвЖД на улице Пилотной начались соревнования машинистов бульдозеров Дирекции по ремонту пути, конкурсы для инженеров по промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Самые масштабные мероприятия, церемонии открытия и закрытия чемпионата, а также соревнования по 20 компетенциям пройдут в обновленном депо на станции Екатеринбург-Пассажирский. Комплекс зданий постройки начала ХХ века является уникальным образцом промышленной архитектуры.

СвЖД провела реконструкцию исторических цехов с сохранением их аутентичности. Как отмечает начальник СвЖД Иван Колесников, у этого пространства есть и чувствуется история. Она наполнена событиями, преодолениями, разрешенными противоречиями многих поколений железнодорожников, работавших на Свердловской магистрали, которой уже почти 145 лет. Участники чемпионата в этих пространствах могут ощутить себя наследниками и продолжателями пути, который железные дороги России прожили вместе со страной, ежедневно разделяя все радости и все трудности.

Дневник чемпионата смотрите в официальном telegram-канале СвЖД