Невьянский цементник стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин и директор по качеству Невьянского цементника Татьяна Балуева. Фото: пресс-служба Невьянский цементник

Невьянский цементник (входит в ЦЕМРОС) стал лауреатом и прошел в федеральный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2023».

Это уже второй раз, когда предприятие выставляет свою продукцию на этом конкурсе. В прошлом году экспертной комиссии был представлен основной тип цемента, производимый на предприятии, – портландцемент ЦЕМ I 42,5Н. По итогу завод стал дипломантом конкурса.

В этом году Невьянский цементник представил свою новую продукцию – портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП, сертифицированный в прошлом году. Это цемент с более жесткими требованиями к минералогическому составу клинкера и другим физико-механическим и химическим свойствам. Он применяется для бетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Награждение победителей и участников состоялось на Международной промышленной выставке «Иннопром». Почетную награду Невьянский цементник получил из рук заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина.

Далее предприятие переходит на федеральный этап конкурса, где и будет вручен знак победителя и дипломанта «100 лучших товаров России», который можно будет наносить на упаковку. Данный знак – это символ качества, позволяющий увеличивать продажи продукции, привлекать новых клиентов.

Конкурс организован Академией проблем качества и реализуется при активном участии региональных Центров стандартизации, метрологии и испытаний на основе соглашения о партнерстве с Росстандартом. Ежегодно в конкурсе участвуют тысячи предприятий практически всех субъектов РФ. Знак победителя и дипломанта «100 лучших товаров России» можно наносить на упаковку и размещать в документации к товару на протяжении двух лет.