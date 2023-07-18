На Среднем Урале построят новый трубный завод

Строительство завода планируют завершить к концу 2026 года. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области построят новый трубный завод. Объем инвестиций в проект достигнет 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

На заводе смогут трудиться 300 рабочих. А сам объект возведут в Нижнем Тагиле. Площадь его составит 13,5 тысячи квадратных метров. Строительство завода планируют завершить к концу 2026 года.

- Трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности, – отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Соглашение о сопровождении проекта подписали компания «Металлинвест» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Это произошло в ходе ИННОПРОМ – 2023.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru