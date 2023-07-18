В Нефтеюганске территорию лыжной базы благоустроят за 3 миллиона рублей

Базу обустроят к будущему зимнему сезону Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нефтеюганске лыжную базу, расположенную недалеко от нового аэропорта, приведут в порядок. На благоустройство территории объекта потратят 3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

На сайте госзакупок сообщается, что до конца сентября этого года подрядчику нужно закупить материалы и оборудование, обустроить пешеходные дорожки из бетона, поставить скамейки и информационный стенд, а также обустроить велопарковки.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 26 июля.