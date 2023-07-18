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НовостиНедвижимость18 июля 2023 9:57

В Нефтеюганске территорию лыжной базы благоустроят за 3 миллиона рублей

Информацию разместили на госзакупках
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Базу обустроят к будущему зимнему сезону

Базу обустроят к будущему зимнему сезону

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нефтеюганске лыжную базу, расположенную недалеко от нового аэропорта, приведут в порядок. На благоустройство территории объекта потратят 3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

На сайте госзакупок сообщается, что до конца сентября этого года подрядчику нужно закупить материалы и оборудование, обустроить пешеходные дорожки из бетона, поставить скамейки и информационный стенд, а также обустроить велопарковки.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 26 июля.