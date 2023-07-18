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НовостиОбщество18 июля 2023 9:44

Жители Ханты-Мансийска высказались против электросамокатов

Главная претензия – несоблюдение правил безопасности
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Не всех устраивает поведение самокатчиков на улицах города

Не всех устраивает поведение самокатчиков на улицах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Треть жителей Ханты-Мансийска высказалась за запрет сервисов аренды электросамокатов, потому что пользователи средств индивидуальной мобильности не соблюдают на тротуарах элементарных правил дорожного движения, а также скоростной режим, подставляя под угрозу жизни и здоровья граждан. Это выяснилось в ходе опроса, который провела телекомпания ugra-tv.ru.

- Многие из них не думают головой, когда пользуются самокатом, поэтому представляют опасность для других, - говорят горожане.

По мнению многих югорчан, пострадать от действий пользователей самокатом можно даже, если сам соблюдаешь правила дорожного движения.

-Для них нужно отдельную дорогу обустроить, и права ввести для пользователей СИМов. Тогда станет безопаснее, - говорят жители Ханты-Мансийска.