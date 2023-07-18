Юная кондитер из Екатеринбурга приняла участие в шоу на федеральном канале

Девочка принесла на пробу медовик. Фото: «Пятница»

На федеральном канале стартовал новый детский сезон кулинарного шоу, в котором приняла участие юная екатеринбурженка. Свердловчанка соревновалась в проекте «Кондитер». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

- Продолжается показ нового сезона проекта «Кондитер. Дети», в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети. Участникам шоу «Кондитер. Дети» от пяти лет, - рассказали в пресс-службе канала.

14-летняя Александра Пудлина решила побороться за победу в шоу Рената Агкзамова. Девочка принесла медовик, который приготовила полностью сама. Если ей удастся получить «да» от ведущего шоу, она сможет пройти в суперфинал.

Ранее екатеринбурженка поборолась за звание лучшей жены России на федеральном канале. 23-летняя горожанка приняла участие в шоу на телеканале «Пятница».

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