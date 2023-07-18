Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение

Непогода продержится в столице Среднего Урала и 19 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области. На Среднем Урале пройдут грозы, сильные дожди, ливни и град. Ожидается ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном Министерстве.

- По данным синоптиков 19 июля сохранится непогода. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - отметили спасатели.

Утром 18 июля Екатеринбург окутал густой туман. Жители города стали жаловаться на полую видимость и небезопасную ситуацию на дороге.

Накануне, вечером 17 июля, на столицу Среднего Урала обрушился ливень с грозой. Дождь пришел со стороны Каменска-Уральского. Синоптики сообщают, что непогода задержится в городе минимум до 19 июля. Солнечная и сухая погода придет в Свердловскую область в августе.

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