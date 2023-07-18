В Серове двое свердловчан украли 300 литров топлива из тепловоза

Мужчины находятся под подпиской о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове двое свердловчан слили 300 литров дизельного топлива из тепловоза. Полицейские задержали мужчин по горячим следам. Об этом сообщили в Штабе ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Поздним вечером 11 июля в отдел полиции поступила информация о том, что на станции «Источник» из тепловоза было похищено 300 литров горючего. Полицейские выехали на место происшествия. Там они остановили авто, которым управлял 50-летний серовчанин.

- В ходе осмотра транспортного средства стражи порядка обнаружили внутри шесть канистр по 50 литров с похищенным топливом. Ущерб, причиненный предприятию превысил 12,5 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Свердловчанин пояснил, что в краже виноват его коллега – 34-летний мужчина. Его также удалось задержать. Двоих мужчин доставили в дежурную часть, где они признались в содеянном. На свердловчан возбудили уголовное дело за попытку кражи группой лиц. Пока они находятся под подпиской о невыезде.

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