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НовостиОбщество18 июля 2023 8:34

В Нижнем Тагиле стоматология выплатила почти полмиллиона пациентке

Суд решил, что услуги были выполнены некачественно
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пациентка отсудил крупную сумму за нанесенный ущерб

Пациентка отсудил крупную сумму за нанесенный ущерб

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте 2022 года жительница города Лесной обратилась в стоматологическую клинику «Дентариус» на Липовом тракте. В той клинике ей пролечили зубы под установку протезов, но перед установкой у пациентке появилась острая зубная боль.

По данным портала Тагил.Лайф, женщине потребовалась экстренная медицинская помощь, которую ей оказали в стоматологическом кабинете в городе Лесной. Там выяснилось, что зуб у нее не был долечен должным образом, и устанавливать протезы ей нельзя.

С претензией к стоматологической клинике женщина обратилась в Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора. Там ей помогли составить претензию, но клиника отказалась выплатить неустойку, после чего был подготовлен иск в защиту прав потребителя.

В суде стоматология согласилась компенсировать стоимость некачественных услуг в размере 420 тысяч рублей, а также выплатить 50 тысяч рублей в качестве морального вреда.