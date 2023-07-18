В Нижнем Тагиле стоматология выплатила почти полмиллиона пациентке

Пациентка отсудил крупную сумму за нанесенный ущерб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте 2022 года жительница города Лесной обратилась в стоматологическую клинику «Дентариус» на Липовом тракте. В той клинике ей пролечили зубы под установку протезов, но перед установкой у пациентке появилась острая зубная боль.

По данным портала Тагил.Лайф, женщине потребовалась экстренная медицинская помощь, которую ей оказали в стоматологическом кабинете в городе Лесной. Там выяснилось, что зуб у нее не был долечен должным образом, и устанавливать протезы ей нельзя.

С претензией к стоматологической клинике женщина обратилась в Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора. Там ей помогли составить претензию, но клиника отказалась выплатить неустойку, после чего был подготовлен иск в защиту прав потребителя.

В суде стоматология согласилась компенсировать стоимость некачественных услуг в размере 420 тысяч рублей, а также выплатить 50 тысяч рублей в качестве морального вреда.