Тело альпинистки из Екатеринбурга, погибшей от удара молнии, спустят с высоты 1000 метров 18 июля

ЧП случилось на горе пик Звездный. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Спасатели планируют спустить тело погибшей от удара молнии альпинистки с горы пик Звездный 18 июля. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, 16 июля группа из четырех альпинистов, среди которых была екатеринбурженка Екатерина Репина, начала восхождение на гору пик Звездный. Высота вершины - приблизительно 2260 метров. Однако, когда группа находилась на высоте около 1000 метров, погодные условия резко ухудшились и произошел удар молнии. В этот момент Екатерина и один из мужчин были пристегнуты тросом, а двое других альпинистов находились на выступе горы.

- В результате удара молнии все туристы потеряли сознание, после чего один из мужчин пришел в себя и стал реанимировать других участников группы, - рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

К сожалению, Екатерина Репина к тому моменту уже не подавала признаков жизни. К настоящему моменту спасатели эвакуировали троих пострадавших туристов.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» представитель альпинистского сообщества Екатеринбурга, активное участие в спуске тела погибшей туристки принимают и ее друзья. Напомним, девушка являлась мастером спорта по альпинизму и имела множество профессиональных наград. Екатерина работала промышленным альпинистом и в качестве инструктора обучала людей, влюбленных в горы.