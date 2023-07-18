В Каменске-Уральском космический фестиваль объединил 3,5 тысячи горожан

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

15 июля в парке «Космос» в пятый раз прошел фестиваль «Космодень», который посетили 3,5 тысячи человек. Об этом пишет портал KU66.RU.

Мероприятие посетил летчик-космонавт Кудь-Сверчков, который больше часа отвечал на вопросы гостей космического фестиваля.

На празднике горожане смогли потренироваться на космических тренажерах, а также виртуально прогуляться по Солнечной системе. Гостям представили арт-объект под названием «Звонок в космос» в виде телефонной будки.

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