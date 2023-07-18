В Свердловской области больше 21 тысячи жителей пострадали от клещей

В свердловских лабораториях было исследовано 19 тысяч клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше 21 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей. В регионе госпитализировано 125 человек с диагнозом вирусный энцефалит. Об этом сообщили в пресс-службе областного Роспотрбнадзора.

- Случаи укусов в два раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня, - рассказали в ведомстве.

362 человека были доставлены в больницу с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». В свердловских лабораториях было исследовано 19 тысяч клещей. Из них вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,1% проб. Чуть меньше половины особей переносили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. А у 2,8% клещей был найден возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в 0,93% проб - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.

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