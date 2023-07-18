Слет трезвости посетили полицейские с собакой

Пес продемонстрировал профессиональные навыки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Мариинск под Ревдой прошел международный слет трезвости, которые посетили полицейские с собакой. На мероприятии продемонстрировали, как служебный пес Рич отыскал мальчика по запаху от одежды.

По информации телеканала «ОТВ-Екатеринбург», пес прошел долгое обучение и теперь помогает стражам порядка искать преступников.

Также в Ревде в рамках акции «Каникулы с общественным советом» полицейские разрешили школьникам изучить патрульный автомобиль и посидеть за его рулем, протестировать сирену транспортного средства и использовать громкоговоритель.