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НовостиОбщество18 июля 2023 6:29

Под Нижним Тагилом потушили все лесные пожары

По лесам проводят рейды
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области продолжают гореть леса

В Свердловской области продолжают гореть леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горноуральском городском округе, на территории которого располагается город Нижний Тагил, потушили все лесные пожары. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Сейчас на территории Свердловской области удалось локализовать шесть природных пожаров на площади четырех тысяч гектаров. Под Невьянском леса горят в трех местах - на 3 707 гектарах, под Верхней Пышмой площадь пожаров в лесах составляет 688 гектаров, в Камышловском районе – 10,5 гектара, в Кировграде – 74 гектара.

Также на Среднем Урале в нескольких местах горят торфяники – под Асбестом, в Белоярском городском округе, в Сысерти, в Свободном и в Кировском районе Екатеринбурга.

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