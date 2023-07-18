В Екатеринбурге в аренду сдают квартиру для БДСМ-свиданий

Квартира расположена на 18 этаже в ЖК «Ньютон-Парк». Фото: Avito
В Академическом районе Екатеринбурга сдают необычную квартиру. Горожане могут арендовать студию для БДСМ-свиданий. Объявление разместили на одном из сайтов.
- Гарантируем анонимность! Бесконтактные заселение и выезд! Перед каждым заселением тщательная санитарная обработка с применением профильной химии, - заверяют арендаторы.
Екатеринбуржцам обещают релакс-зону с шикарным видом. Фото: Avito
Сообщается, что в «игровой» есть железная клетка, кованая кровать, крест и разная тематическая атрибутика. На кухне для гостей приготовили чайник, бокалы для вина, ножи и штопор. Екатеринбуржцам обещают релакс-зону с шикарным видом.
Аренда необычной студии обойдется горожанам в 6-6,5 тысяч рублей за сутки. Сама квартира расположена на 18-м этаже в ЖК «Ньютон-Парк». А вместить в себя она может до четырех человек. Использовать пространство можно и для экстравагантных фотосессий.
Аренда студии обойдется в 6-6,5 тысяч рублей за сутки. Фото: Avito
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