В Екатеринбурге в аренду сдают квартиру для БДСМ-свиданий

Квартира расположена на 18 этаже в ЖК «Ньютон-Парк». Фото: Avito

В Академическом районе Екатеринбурга сдают необычную квартиру. Горожане могут арендовать студию для БДСМ-свиданий. Объявление разместили на одном из сайтов.

- Гарантируем анонимность! Бесконтактные заселение и выезд! Перед каждым заселением тщательная санитарная обработка с применением профильной химии, - заверяют арендаторы.

Екатеринбуржцам обещают релакс-зону с шикарным видом. Фото: Avito

Сообщается, что в «игровой» есть железная клетка, кованая кровать, крест и разная тематическая атрибутика. На кухне для гостей приготовили чайник, бокалы для вина, ножи и штопор. Екатеринбуржцам обещают релакс-зону с шикарным видом.

Аренда необычной студии обойдется горожанам в 6-6,5 тысяч рублей за сутки. Сама квартира расположена на 18-м этаже в ЖК «Ньютон-Парк». А вместить в себя она может до четырех человек. Использовать пространство можно и для экстравагантных фотосессий.

Аренда студии обойдется в 6-6,5 тысяч рублей за сутки. Фото: Avito

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