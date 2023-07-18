Продажи ипотеки на Среднем Урале выросли в полтора раза

Фото: пресс-служба ВТБ

Общий объем продаж ипотеки в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи жилищных кредитов в России. Совокупно все банки предоставили за этот месяц населению кредиты на приобретение жилья примерно на 600 млрд рублей. Предыдущие пики продаж приходились на декабрь 2021 и 2022 гг. Существенный рост спроса на ипотеку отмечен и на Среднем Урале.

Так, клиенты ВТБ в Свердловской области оформили в первый месяц лета жилищные кредиты почти на 3 млрд рублей, что в полтора раза превосходит майские показатели. За январь-июнь банк в регионе провел более 2800 ипотечных сделок на общую сумму 10,8 млрд рублей. Это на 25% превышает объемы продаж за первые шесть месяцев прошлого года. Средний чек сделки таким образом составляет 3,8 млн рублей, с начала года он практически не изменился. При этом средней сумме сделки в целом по стране у нас в регионе этот показатель уступает примерно на 900 тысяч рублей.

На соглашения по ключевым госпрограммам – ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке - за полгода совокупно приходится около 4 млрд рублей: 2,2 млрд в Свердловской области банк выдал по семейной ипотеке, 1,7 млрд – по льготной ипотеке на новостройки. При этом спрос на семейную ипотеку остается стабильным от месяца к месяцу, а интерес к ипотеке с господдержкой резко увеличился: так, в июне объем продаж по этой программе по сравнению с маем вырос почти на 40%. Таким образом, в начале лета выдачи по обеим госпрограммам оказались практически сопоставимы по объему – порядка 370 млн рублей по каждой.

- В структуре продаж спрос в последнее время смещается в сторону вторичного жилья, причем в Свердловской области этот тренд выражен еще более активно, чем в среднем по России – на долю готового жилья приходится свыше 60% общей суммы наших ипотечных договоров (в целом по стране – 56%), еще 36% приходится на новостройки, оставшаяся незначительная часть – на рефинансирование, - отмечает региональные тренды управляющий банком в Свердловской области Валентина Жильцова.

Все банки России за первое полугодие выдали в ипотеку 3 трлн рублей, это на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 года. ВТБ в июне в целом провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тысяч клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года.