В Нижнем Тагиле мужчина поджог авто, заступившись за друга

Задержанный признался в содеянном. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в поджоге машины. Причиной содеянного стала личная неприязнь к владелице машины. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сообщение о преступлении поступило в полицию 15 июля. Тагильчанка, живущая на улице Карла Маркса, рассказала, что ее авто подожгли в 3 часа ночи. Огонь охватил правую дверь, крыло, электропроводку и переднее колесо. Нанесенный ущерб достиг 400 тысяч рублей.

- При опросе потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что до происшествия женщина рассталась со своим сожителем. После расставания они находились в конфликтных отношениях. Сотрудники полиции проверили причастность бывшего мужчины к совершенному преступлению, данная информация в конечном итоге не подтвердилась, - рассказали в полиции.

Нанесенный ущерб достиг 400 тысяч рублей. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Оперативниками были изучены записи с камер видеонаблюдения. Она зафиксировала 51-летнего мужчину, который является другом бывшего сожителя жертвы. Его доставили в отдел полиции, где мужчина признался в поджоге. По его словам, причиной поступка стали жалобы бывшего возлюбленного на женщину. Так мужчина хотел помочь другу.

На мужчину завели уголовное дело за повреждение имущества. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

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