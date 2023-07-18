Полиция Екатеринбурга задержала южан, ограбивших мужчину

Молодые люди признались в содеянном. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала южан, которые ограбили мужчину в Академическом. На нападавших возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД города.

В полицию города обратился 30-летний екатеринбуржец. Он рассказал, что на него напали двое мужчин и отняли телефон. Стоимость ущерба достигает 15 тысяч рублей. Инцидент произошел 24 марта на Академика Сахарова, 76. Свердловчанин шел домой, когда ему навстречу вышли южане.

- Парни остановили заявителя и потребовали отдать им сотовый телефон. После беседы на повышенных тонах завязалась потасовка, в ходе которой обидчики забрали у пострадавшего смартфон. Затем злоумышленники скрылись, а потерпевший обратился в полицию, - рассказали в полиции.

Подозреваемых в грабеже удалось задержать. Ими оказались 22-летний и 21-летний парни. При опросе они признались в содеянном. А украденное молодые люди продали за три тысячи рублей. Деньги они потратили на оплату жилья.

На южан возбудили уголовное дело за грабеж. Им грозит до семи лет лишения свободы. Молодых людей проверяют на причастность к другим преступлениям.

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