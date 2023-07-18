Туман пришел в город после ливней Фото: Александр НЕМЧЕНКО

Екатеринбург окутал туман. Жители города жалуются на плохую видимость. Об этом сообщают читатели «КП-Екатеринбург».

- Видимость почти нулевая в некоторых районах города. Как проснулась, все было в «молоке», все дома в тумане, ничего не видно. Но, вроде, спадать начинает. На дороге тоже ситуация не лучшая, опасно ехать на работу. Зато не пахнет гарью, - рассказала горожанка.

Видимость из-за непогоды становится хуже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что накануне вечером, в Екатеринбурге прошли сильные ливни и грозы. Дождь пришел со стороны Каменска-Уральского. Синоптики сообщают, что непогода задержится в городе минимум до 19 июля. А влажность и вовсе будет сохраняться еще в течение 10-14 дней. Однако температура воздуха не будет опускаться ниже +22 градусов.

Ранее стало известно, когда в Екатеринбург вернется солнечная и сухая погода. Непогода завершится в августе. В последний месяц лета температура воздуха станет выше.

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