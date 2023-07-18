Глава СК заинтересовался ЧП, произошедшим в детском саду Серова

Бастрыкин проконтролирует ход проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России заинтересовался ЧП, произошедшим в детском саду Серова. 12 июля трехлетняя девочка выпила растворитель, стоявший в шкафчике группы. Ребенка на скорой увезли в больницу с отравлением и ожогами ротовой полости. Об этом сообщили в СУ СКР.

- А.И. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области А.Д. Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки, - рассказали в ведомстве.

По факту происшествия была организована проверка следователями Свердловской области по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как рассказали «КП-Екатеринбург» родители, дети которых ходят в одну группу с пострадавшей, девочка перепутала жидкость с водой.

- Ей мама всегда водичку в бутылочке ставит в шкафчик. Растворитель стоял в такой же бутылочке в шкафчике рядом. Девочка шкафчик перепутала. Воспитатель в тот день была одна, без нянечки. Дети пришли с прогулки, и она не доглядела, потому что отвлеклась на ребенка-аутиста, - рассказала одна из родительниц.

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