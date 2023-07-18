В Дегтярске ищут пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

Женщина может находиться в другом городе. Фото: «ЛизаАлерт»

В Дегтярске стартовали поиски пенсионерки, нуждающейся в медицинской помощи. О местонахождении Парасковьи Шалыгиной (Любенко) ничего неизвестно с 17 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Женщина вышла из дома и не вернулась. В день исчезновения она была одета в зеленую ветровку, черную юбку, черные колготки и серо-зеленую косынку. На ногах у пенсионерки были обуты черные полуботинки.

- Приметы – рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые, - рассказали волонтеры.

Сообщается, что женщина может находиться в другом городе. Сейчас поисками пенсионерки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Парасковья Шалыгина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Ларисе по номеру 89655132799. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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