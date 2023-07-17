В Екатеринбурге будет новый фестиваль «КиноТеатрум» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый фестиваль Екатеринбурга - «КиноТеатрум» пройдет с 12 по 19 августа и будет посвящен кино, музыке и театру. Этот проект будет продолжением традиционного Венского фестиваля музыкальных фильмов, который проходил с 2010 по 2021 год. Организуется «КиноТеатрум» по инициативе Администрации Екатеринбурга.

Фестиваль будет проходить на набережной Исети перед ККТ «Космос». Зрители смогут смотреть фильмы и концерты на стульях, которые выставят организаторы. Также, там будет действовать фуд-зона.

Напоминаем, в этом году посмотреть любимые фильмы и мультики в уютной компании и на свежем воздухе можно будет сразу в двух кинотеатрах. Первый кинотеатр открылся в парке Маяковского и будет открыт до 20 августа. Второй установили в Летнем парке «Уралмаш».