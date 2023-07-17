Из-за завода в Нижнем Тагиле отключат горячую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле микрорайон Северный останется без горячей воды на две недели. Она будет перекрыта химическим заводом «Планта», - сообщает ТагилСити.

Отключение горячей воды произойдет из-за подготовки котельной к отопительному сезону. Горячая вода в микрорайоне будет отсутствовать с 19 июля по 1 августа 2023 года.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что в Нижнем Тагиле с 3 по 6 августа перекроют холодную воду в двух районах. Виной всему - кратковременная остановка Черноисточинского гидроузла. Из-за остановки гидроузла воды не будет у жителей Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива. Попавших под отключение воды жителей по заявкам обеспечат питьевой водой.