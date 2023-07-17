Вечернее платье и сланцы: почти две тысячи забытых в уральских поездах вещей возвращено хозяевам благодаря специальному сервису на сайте РЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

СвЖД фиксирует рост востребованности сервиса по поиску забытых в поездах вещей. В I полугодии 2023 года сотрудники Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО «РЖД») помогли пассажирам найти порядка двух тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования. Рост к январю-июню прошлого года составил почти 15% (тогда в поездах было обнаружено около 1,7 тыс. предметов).

Этим летом в числе «потеряшек» традиционно преобладают панамки, кепки и сланцы, аксессуары для купания. В числе «новинок» – портплед с вечерним платьем и массажер. В целом, согласно общей статистике, чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, электронные гаджеты, часы, наушники, зарядные устройства, игрушки, документы.

Находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи помогает специальный сервис на официальном сайте РЖД. Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

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На этой неделе, 22 июля 2023 года, отмечается День находок – шуточный праздник, занесенный в календарь необычных дат во всем мире. Он посвящен неожиданным находкам, будь то давно потерянные дорогие сердцу предметы или решение сложной задачи, научной или жизненной.

Свердловская железная дорога желает пассажирам реже терять, и чаще находить что-то хорошее!