Жителя Первоуральска осудили на 8,5 лет за убийство знакомого

Ранее мужчина уже был судим за разбойное нападение. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жителя Первоуральска осудили за убийство знакомого. Между мужчинами был конфликт. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Вечером 17 сентября 42-летний мужчина пришел к своему 64-летнему соседу. Вместе мужчины выпивали спиртное. Всего на двоих было куплено 7,5 литров крепкого пива. В какой-то момент к застолью присоединилась бывшая жена гостя и их сын. Однако сосед повел себя грубо по отношению к мальчику. Так начался конфликт между мужчинами. Отец мальчика ударил знакомого.

- После этого подсудимый стал играть с ребенком до того момента, пока бывшая сожительница не собралась уходить. Подсудимый проводил ее и ребенка до остановки и вернулся в квартиру. По возвращении он вновь вступил в конфликт со своим соседом, - рассказали в Следственном комитете.

На этот раз мужчина решил воспользоваться ножом и нанес оппоненту удар в грудь. Оружие вошло очень глубоко. Раненого попытались спасти врачи, но в больнице 18 сентября он скончался.

Вину нападавшего удалось доказать. Оказалось, что ранее он уже был судим за разбойное нападение. Суд приговорил мужчину к 8,5 годам колонии строгого режима.

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