В Сургут везут частицу мощей Георгия Победоносца

Частицу мощей Георгия Победоносца привезут в Югру 28 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сургут 28 июля прибывает ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца. Христианскую святыню встретят в 19 часов в храме святого Георгия Победоносца, она здесь будет находиться до 17 часов 30 июля. Раз в полтора часа у святыни будут служить молебен с чтением акафиста.

Как сообщает телеканал ugra-tv.ru, в ста городах России проходит Всероссийский молебен о Победе. За время проведения молебна частица мощей Георгия Победоносца побывает в 89 регионах страны.

Во время нахождения ковчега в городе верующие смогут попросить помощи у великого святого.

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